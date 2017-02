Bœuf Gras: 35 ans au service des enfants

Depuis 35 ans maintenant, le Bœuf Gras ne cesse d’exploser les records. Et les chiffres avancés par les organisateurs donnent le tournis. « C’est une année grandiose pour nous et ça coïncide avec notre 35 ème édition ainsi que les 40 ans du Kiwanis de Mouscron », souligne Christophe Grégoire, membre du Kiwanis et de l’équipe organisatrice du Bœuf Gras. « Nous avons franchi le cap symbolique des 100.000 euros de dons distribués. Une grande première dans l’histoire du Kiwanis mouscronnois. »

Si un tel montant a pu être atteint, c’est grâce notamment à d’autres événements organisés par le Kiwanis durant l’année dont le Festikids, co-géré avec le syndicat d’initiative et la naissance de la course Trèfle au Cœur, une course créée en 2015 avec l’Endurance Team Mouscron. « Qui donne accès à la course à pied aux personnes handicapées », explique Christophe Grégoire.

En dehors du côté associatif, qui est la raison d’être du Bœuf Gras, il y a également le côté festif.

Là aussi, les chiffres sont démentiels avec notamment 2.500 convives qui sont attendus au Centr’Expo, rue de Menin, le 9 mars prochain. Le Bœuf gras, c’est également 700 kilos de bœuf, 450 bouteilles de champagne ou encore 68 fûts de bières, qui sont écoulés sur la soirée.

