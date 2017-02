Des bovins souffrent jusqu'à la mort dans des camions et bateaux vers le Proche-Orient: Gaia dénonce ces transports de la honte

Au terme d’une enquête menée en 2016 avec d’autres organisations de défense animale, Gaia dénonce le calvaire enduré par les bovins et les moutons au cours de trajets de plusieurs jours. Épuisés, assoiffés et voire grièvement blessés, ils décèdent parfois avant d’arriver à destination. Et lorsqu’ils parviennent enfin sur place, la mise à mort vire à la lente agonie.

Gaia dévoile ce mardi une vidéo (11 minutes), fruit d’une investigation menée en 2016 en collaboration avec une coalition d’organisation dont Animals International et Eyes on animals. Le document dénonce les conditions du transport des animaux sur de longues distances. « Des quatre coins de l’Europe, la Belgique y compris, des bovins et des moutons sont rassemblés et envoyés – par camions, bateaux et même avion – vers des pays tels que la Turquie, le Liban, la Jordanie, l’Égypte, Israël et la Libye où ils sont abattus ou engraissés », explique Michel Vandenbosch, président de Gaia.

