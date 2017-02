L'élection du nouveau président de l'Union belge s'annonce: François De Keersmaecker sera... seul contre lui-même

La dernière élection fédérale, le 27 juin 2015, avait plongé l’Union belge dans la crise, suite à une lutte quasi sanglante entre François De Keersmaecker et Joseph Allijns. Au point de provoquer, notamment, la démission de Marc Coucke du Comité Exécutif. Cette année, ça s’annonce beaucoup plus calme…

1. Élu pour la première fois en 2006 (contre Michel Preud’homme, poussé par la Pro League, et qui n’avait recueilli que 7 voix sur 22), François De Keersmaecker (58 ans) a été réélu en 2007, 2009, 2011 et 2013 (chaque fois comme candidat unique !), et donc en 2015, face à Joseph Allijns. On dit que celui-ci rumine sa revanche. Mais même si elle n’abordera le sujet que lors de son AG du 20 mars, tout indique, à bonnes sources, que la Pro League ne présentera pas de candidat. D’une part parce que le fonctionnement actuel lui convient. D’autre part, parce qu’elle sait que sa chance est probablement passée.

