Escanaffles-Celles: un chantier de la SWDE bâclé rue du Noir Mouton

C’est visiblement un chantier mal mené qui a suscité, lundi soir au conseil communal, la colère du conseiller de la minorité IC-cdH Jean Delestrain. Il est allé posé son regard dans la rue du Noir Mouton, entre Celles et Escanaffles.

Une petite voirie de campagne, pas nécessairement très fréquentée. Mais les agriculteurs sont néanmoins nombreux à y passer avec leur charroi.

Des travaux y ont été réalisés pour le compte de la société wallonne des eaux (SWDE).

« Pour moi, c'est simplement catastrophique et surtout scandaleux ! On a retiré les bordures avant de poser une nouvelle conduite d'eau, mais rien n’a été remis en l’état initial », déplore le conseiller. « La rue se coupe littéralement en deux et l'échevin des Travaux qui habite à 100 mètres semble dire qu'on ne peut rien faire à cela, c'est un comble ! Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si des charrois betteraviers avaient dû emprunter cette voirie ou si un gel vigoureux devait survenir ».

Une situation que connaît le bourgmestre ff. « La commune de Celles n’a rien à voir avec ce chantier », explique Yves Willaert, « c’est un chantier de la SWDE qui a confié ce travail à une entreprise sous-traitante. À notre niveau, nous allons nous retourner contre la SWDE, car le travail a été mal fait, c’est même dégueulasse », précise le bourgmestre cellois. Maintenant, il est certain que ça prendra du temps avant de retrouver le Noir Mouton dans son état initial.