Tournée minérale: mission accomplie pour Katia, Eric et Frédéric

Eric, Frédéric et Katia ont tous les trois participé à la Tournée minérale qui prend fin ce mardi soir. Ils sont Estaimpuisiens et ont été motivés par l’appel du bourgmestre et le désormais célèbre « À l’eau Estaimpuis ! ». « Je ne pensais pas y participer, mais j’ai vu l’engouement sur Estaimpuis. J’aime ce qui est local et je me suis dit qu’on allait se marrer », confie Eric Demarque.

Découvrez les témoignages complets de Katia, Eric et Frédéric, les difficultés rencontrées et ce qu’ils ressentent après un mois sans alcool sur notre nouvelle édition digitale.