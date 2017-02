Bernissart: un bus communal volontairement incendié, 250.000€ de facture

Absurde et très coûteux, l’incendie volontaire qui a provoqué, le 27 janvier dernier, l’incendie d’un bus communal destiné au transport scolaire. Le véhicule se trouvait dans l’enceinte du centre administratif du Préau… ce qui n’a pas arrêté l’auteur. Au contraire, ce dernier se serait même vanté de son méfait via l’application Snapchat.

250.000 euros environ… ou 200.000 euros, selon une estimation plus optimiste, c’est ce que devrait coûter à l’administration communale de Bernissart le remplacement d’un bus communal qui se chargeait surtout du transport scolaire. Le 27 janvier dernier, en effet, le véhicule, entreposé dans l’enceinte du CAP (Centre administratif du Préau) est totalement parti en fumée après un incendie volontaire. « Dans la foulée, deux voitures ont également été incendiées », évoque l’échevin de Bernissart, Jean-Marie Brangers, désolé par la situation.

Le comble de cet acte ridicule et très coûteux, c’est que l’auteur de l’incendie se serait vanté de son acte sur Snapchat : « On sait qui c’est », admet le bourgmestre, Roger Vanderstraeten, « et la police de la zone mène activement son enquête ».