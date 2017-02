Six restaurants sur 10 ont vu leur chiffre d'affaires baisser avec la "Tournée Minérale"

D’après une enquête réalisée par Horeca Vlaanderen et la FeBeD (Fédération belge des Distributeurs en Boissons), la campagne « Tournée Minérale » a surtout eu un impact sur les chiffres de vente des restaurants. 60 % des restaurateurs ont ainsi vu leur chiffre d’affaires baisser, indiquent-ils mardi dans un communiqué commun. De leur côté, l’UCM (Union des Classes moyennes) et la Fédération HoReCa Wallonie estiment que la baisse de la consommation d’alcool, bien réelle, a d’autres causes.

Une enquête de Horeca Vlaanderen menée auprès de 392 exploitants horeca a révélé que durant le mois écoulé, 62 % d’entre eux ont vendu moins de boissons alcoolisées. 51 % des personnes interrogées ont déclaré que leur chiffre d’affaires avait effectivement baissé, et dans le segment des restaurants ce pourcentage atteint même 60 %. Au total, 30 % des exploitants ont vu leur chiffre d’affaires diminuer de plus de 10 %. En revanche, 48 % ont constaté une augmentation de leurs ventes de boissons non alcoolisées.

Chez FeBeD, un impact similaire a été constaté auprès des distributeurs en boissons. La moitié d’entre eux a constaté un impact négatif sur le chiffre d’affaires en boissons alcoolisées, jusqu’à -15 % par rapport à février 2016. En contrepartie, on note une légèrement augmentation (3,3 %) en eaux, boissons rafraichissantes et jus de fruits. Les distributeurs de boissons ont surtout constaté une diminution de leur chiffres d’affaires dans les restaurants, principalement pour la vente de vins.

FeBeD demande dès lors, pour les prochaines éditions, à être partie prenante dans la concertation avec l’initiateur, « afin que le secteur puisse anticiper en offrant des alternatives ». La moitié des établissements horeca prévoient déjà des alternatives sans alcool spécifiques, telles que des mocktails, softs originaux ou jus de fruits frais. « Il y a certainement ici une opportunité pour le secteur », a estimé Filip Vanheusden, président de Horeca Vlaanderen.

De leur côté, l’UCM et la Fédération HoReCa Wallonie ont cherché à savoir si la Tournée Minérale avait affecté les restaurateurs. « La réponse est non : la baisse de la consommation d’alcool est réelle, mais elle a d’autres causes bien plus profondes et permanentes », relèvent-ils. Selon eux, l’impact de cette opération auprès des restaurateurs ne peut pas se mesurer car « ils constatent une ’lame de fond’ qui réduit depuis plusieurs années le montant moyen des additions et en particulier les dépenses en boissons alcoolisées ». Et de citer notamment comme causes de réduction de la consommation les contrôles routiers, les repas d’affaires de plus en plus budgétés, le détail de l’addition sur les tickets TVA contribuant à une transparence modératrice et la hausse des accises sur les vins et spiritueux.