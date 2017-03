Les fraudes à la carte de crédit sont en forte augmentation: plus de 27 millions d'euros ont été volés en 2016!

Rédaction en ligne

Malgré toutes les mises en garde effectuées par les organismes bancaires, les fraudes relatives aux cartes de crédit ne cessent d’augmenter. Plus 11 % de fraudes entre 2015 et 2016 ! Le montant des transactions frauduleuses s’élève à plus de 27 millions d’euros ! Il y a 4,3 millions de cartes crédits belges.