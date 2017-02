Carnaval de Tournai: Lionel Durieu et Sarah Wlomainck, Roi et Reine du Carnaval 2017 (+photos)

B.L.

Les roi et reine du carnaval de Tournai ont été nominés hier soir par le comité Decholes, le comité des rois et reines détrônés. Cette fois, pas d’élection, pas de concours, mais un choix basé sur le mérite, sur des personnes qui ont tout donné au Dieu carnaval tournaisien. Lionel Durieu, le spécialiste de la marche funèbre et Sarah Wlomainck, la reine de la danse du ventre ont succédé hier devant la naïade au susnommé roi Philibert, alias Philippe Malice de la confrérie des Alunés.