Coupure de courant pour 1.000 foyers au centre-ville de Mouscron

Une coupure de courant s’est produite dans plusieurs rues situées entre le centre-ville et la gare de Mouscron ce mercredi matin, entre 8h07 et 9h07.

« La coupure de courant s’est produite lors de travaux de voirie dans la rue Henry Debavay », confirme Jean-Michel Brebant, porte-parole d’Orès, le gestionnaire du réseau. Les travaux se déroulent actuellement à quelques pas du commissariat. Ce dernier n’a cependant pas été impacté. Par contre, comme cela a eu des conséquences en centre-ville, une coupure de courant a touché les caméras de vidéosurveillance situées sur la Grand-Place de Mouscron. « Il y a eu un court-circuit sur un câble d’alimentation. La coupure de courant a eu lieu à 8h07 et a impacté 1.000 foyers et entreprises (reliés à 22 cabines de distribution au total). L’électricité a pu être réalimenter à 9h07, une heure plus tard », détaille encore le porte-parole d’Orès.