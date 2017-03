Jurbise: grave accident sur la route d'Ath, une voiture percute de plein fouet un arbre

Rédaction en ligne

Un accident spectaculaire s’est produit ce mercredi après-midi sur la route d’Ath non loin du restaurant « Los Gringos » à Jurbise. Un seul véhicule est en cause. Le conducteur est un jeune homme. Il venait de Lens et allait vers Jurbise. Les circonstances de la collision sont inconnues. Mais les jours de la victime ne sont pas en danger.