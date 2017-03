Steven Mnuchin (secrétaire américain au Trésor) a acheté une maison de 12,6 millions de dollars à Washington

Le nouveau secrétaire américain au Trésor, l’ex-banquier de Goldman Sachs, Steven Mnuchin a acquis une demeure de 12,6 millions de dollars à Washington où il va s’installer non loin du quartier huppé de Kalorama, affirme le Washington Post mercredi.

Selon le quotidien, M. Mnuchin a choisi un pavillon de neuf chambres, 11 salles de bains, quatre garages et une piscine, dans le quartier des ambassades.

Dans ce quartier baptisé «Massachusetts Heights», il habitera non loin d’un autre responsable de l’administration Trump, le milliardaire Wilbur Ross, secrétaire au Commerce. Les ambassades du Royaume-Uni, du Brésil et d’Italie sont aussi dans le voisinage.

M. Mnuchin résidera également à un jet de pierre du riche quartier de Kalorama où se sont récemment installés l’ancien président démocrate Barack Obama, mais aussi la fille la plus en vue du président américain, Ivanka Trump, et son mari Jared Kushner. Le couple et ses trois enfants y ont choisi une propriété de 5,5 millions de dollars.