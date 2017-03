40 jours sans viande? Les agriculteurs wallons répliquent avec la campagne "40 jours pour soutenir nos agriculteurs"

Sur le site web de l’initiative www.jesuisagriculteur.be, la Fwa contre-argumente les points développés par l’opération désormais rivale. Les organisateurs invitent également les citoyens à souscrire à une motion de soutien afin de défendre l’agriculture locale belge.

En six points, la Fwa s’en prend aux arguments développés par la campagne « Jours Sans Viande » et explique pourquoi elle est convaincue que consommer moins de viande ne va pas réellement améliorer l’état de notre planète.

La Fwa démonte notamment l’argument de la déforestation qu’implique la consommation de viande, « non valable », selon la Fédération, puisqu’« on ne déforeste pas en Wallonie ». Le bétail wallon est élevé en plein air, rappelle-t-elle, « ce qui signifie que l’éleveur doit disposer pour son bétail d’une surface suffisante pour qu’il puisse paître et se nourrir ».

La Fwa conteste ensuite les chiffres relayés par la campagne « Jours Sans Viande » selon lesquels huit kilos de fourrage sont nécessaires pour produire un kilo de viande de bœuf. « Ces chiffres ne correspondent pas du tout à ce qui se fait chez nous. Les bovins se nourrissent essentiellement d’herbe : pour un kilo de bœuf, on compte 25 kilos d’herbe et deux kilos de complément ».

La Fédération aborde plus loin l’argument des gaz à effet de serre. « Notre agriculture occupe près de 50 % du territoire et produit 10 % des gaz à effet de serre. Parmi ces 10 %, l’élevage de ruminants est responsable de 6 % des GES. À titre d’exemple, le chauffage de nos domiciles est responsable de plus de 13 % de ces GES, et nos transports plus de 14 % », souligne-t-elle.

Par ailleurs, là où « Jours Sans Viande » estime qu’un kilo de viande exige 15.000 litres d’eau, la Fwa indique qu’un bovin boit en moyenne une trentaine de litres d’eau par jour. « Durant sa vie, il consommera environ 20.000 litres d’eau. Donc s’il donne 350 kilos de viande, chaque kilo de viande aura ’coûté’ au grand maximum 60 litres d’eau en consommation directe ».

L’opération attaque également les alternatives proposées par les organisateurs de « Jours Sans Viande », telles que manger du tofu, des pois chiches et des lentilles, « des aliments en grande majorité produits hors Europe et donc pas plus favorables à l’environnement que la viande », selon la Fwa. « Notons au passage que parmi les sponsors de la campagne ’Jours Sans Viande’, on compte une entreprise qui vend ses conserves et surgelés chez nous, mais n’utilise pas le moindre kilo de légume produit sur notre territoire », pointe encore du doigt la Fédération.

Pour consommer responsable et préserver l’environnement, la Fwa appelle dès lors à favoriser les produits locaux, de saison et faits maison, que ce soit pour la viande ou pour d’autres aliments.

Elle invite en outre les bouchers et acteurs de la grande distribution à contribuer à cette campagne en apposant une affichette de la campagne sur leur commerce en guise de soutien.