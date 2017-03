Estaimpuis: les participants à Printemps Jeunes seront mieux payés

L’indemnité journalière est fixée à 25 euros, soit 5 de plus qu’auparavant. Les indemnités pour le personnel d’encadrement du centre Estaim’loisirs 2017 vont également augmenter.

À Bernard Wattez, IC-cdH, qui se demandait si ces augmentations n’étaient pas faites au vogelpik et dans un but électoraliste, le bourgmestre Daniel Senesael a précisé que ces montants n’avaient pas été indexés depuis 10 ans.

La commune est à la recherche de candidats pour « Printemps Jeunes ». L’opération se déroulera durant les vacances de Pâques, du 3 avril au 15 avril. Elle s’adresse aux jeunes de l’entité, âgés de 15 à 18 ans. Le recrutement se fait par courrier adressé à Monsieur le Député-Bourgmestre, Daniel Senesael, à l’Administration Communale sise rue de Berne, 4 à Leers-Nord. Ce courrier doit reprendre : nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone et disponibilités, le tout suivi d’un petit texte de motivation. Les candidatures doivent être introduites pour le 13 mars 2017 au plus tard. Les jeunes choisis vont sillonner l’entité à vélo (celui-ci appartient au jeune et est en règle et en bon état). Des activités ludiques et sportives sont également inscrites au programme.

Renseignements : Service Jeunesse : 056/48.13.74 – candice@estaimpuis.be