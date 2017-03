Fabio Cannavaro, l'entraîneur de Tianjin, a essayé d'attirer d'autres Diables que Witsel: "J'ai parlé avec Mertens, j'ai dit non à Fellaini"

Dans un entretien accordé au quotidien Het Nieuwsblad, l’ancien champion du monde italien Fabio Cannavaro s’est confié sur son rôle d’entraîneur du club chinois de Tianjin Quanjian, mais aussi sur les Diables rouges qu’il aurait aimé attirer dans son club pour cette prochaine saison en Chine.

Après avoir attiré Axel Witsel pour un transfert-record cet hiver, l’ex-défenseur aurait également aimé récupérer le contrat de Dries Mertens, en verve sous la tunique de Naples. « J’ai parlé avec Dries », confie Cannavaro. « Mais quand nous avons commencé à parler, il a directement marqué beaucoup de buts avec Naples. Cela n’est donc pas allé plus loin que quelques coups de téléphone ». Mertens affirme pourtant avoir reçu une grande offre de la part de Tianjin, sans toutefois y donner suite, afin de poursuivre sa carrière en Italie.

Cannavaro est aussi fan d’un autre joueur belge du championnat italien, Radja Nainggolan (AS Rome). « Ce joueur avait un profil encore plus intéressant, sachant qu’il aurait pu obtenir un passeport asiatique et ainsi ne pas prendre une des places disponibles pour les joueurs étrangers, hors d’Asie. Mais cette règle a changé depuis et on ne peut plus prendre que trois joueurs étrangers, qu’importe le continent », explique Cannavaro.

Le coach italien a également approché un autre buteur belge, un certain Romelu Lukaku (Everton). « On a également parlé avec lui, mais le problème venait d’Everton qui ne souhaitait pas le laisser partir », révèle-t-il. Et malgré son jeune âge, Lukaku aurait pu venir rapidement en Chine sans ce contre-temps, selon Cannavaro. « Oscar a bien quitté Chelsea pour le Shanghai SIPG à seulement 25 ans. Le football reste le football partout dans le monde ».

Un seul Diable n’a pas eu grâce aux yeux de Cannavaro : « On m’avait proposé Marouane Fellaini, mais j’ai répondu à son agent que je cherchais un autre profil que lui ».