Voici le nouveau dispositif contre les camions béliers qui pourrait être adopté par la police fédérale belge (vidéo)

Ce bouclier, qui n’est en fait qu’une petite barrière flexible à démonter soi-même, permet de bloquer tout type de véhicule et a déjà fait ses preuves en Israël, où a été créé ce dispositif.

Selon nos confrères de RTL Info, une société israélienne a dévoilé ce jeudi matin à la police fédérale un nouveau bouclier destiné à bloquer les camions béliers dans des événements publics. Ce dispositif a notamment été créé pour éviter des drames de masse, comme lors des attentats de Nice ou de Berlin.

Ce dispositif est une simple barrière qui se transporte dans un sac, et pèse donc bien moins lourd que les blocs de béton et sacs de sable actuellement disposés en amont d’événements publics qui rassemblent des centaines voire des milliers de personnes. Cette barrière, donc, se veut flexible et très solide, afin de bloquer les voitures qui fonceraient dessus.

Le système, mis en place depuis 2003 en Israël, intéresse de nombreux services publics, notamment auprès de la police fédérale et du parlement européen.