Tournai : des poètes au Water Moulin

Depuis le mois d’octobre le Garage, une association éphémère qui s’est greffée au label de Tournai ville en poésie, organise des opérations autour de la typographie. « Nous avons déjà organisé un atelier sur la typo sous forme d’impression dès le mois d’octobre. Plus récemment on a travaillé avec des élèves des beaux-arts pendant deux semaines sur le même thème avec un professeur typographe », précise Élodie Moreaux membre de l’association. Pour le troisième et dernier événement, Garage a délaissé le papier et l’encre pour se recentrer sur le verbe : « On voulait vraiment quitter l’impression pour mettre en valeur l’aspect sonore ».

De fait, l’association a décidé d’organiser une soirée dédiée à la poésie chantée. « C’est un concept très original. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se rapproche du slam, même si on ne peut pas vraiment le rentrer dans une case », reprend-elle.

Et pour faire la part belle à cette discipline artistique qui s’affranchit des standards habituels, il fallait trouver un lieu qui réponde dans ce sens.

Quoi de mieux que le Water Moulin ? « C’est un endroit qui laisse sa place à la musique expérimentale et qui a la même énergie que notre association. Alors ça collait à fond », s’enthousiasme Élodie.

Des poètes de la musique

Pour donner vie à leur projet, l’association s’est entourée du fleuron de la poésie sonore en faisant monter sur scène le binôme Anne-James Chaton, l’une des voix les plus emblématiques de la poésie contemporaine, et l’Anglais Andy Moor, guitariste intrépide et membre du groupe post-punk The Ex.

Un duo musical qui n’hésite pas à briser les codes pour distiller un langage hybride et conceptuel.

Le groupe ouvrira la voie à la tête d’affiche de la soirée, le trio infernal Suel-Pruvost-Ternoy, incarné par Thomas, Christian et Jérémie, respectivement à la voix, à la trompette et au Fender Rhodes (celui du célèbre groupe Magma). Pour cette occasion, les trois comparses bousculent les frontières habituelles de leurs instruments pour créer de nouveaux rapports entre musique et langage.

Le groupe n’en est pas à son coup d’essai et a notamment créé des poèmes-concerts aux quatre coins du territoire : « C’est une chance pour nous qu’ils répondent présents. Ils sont hyper pointus » lance-t-elle. Et de souligner : « C’est une soirée conviviale, il y aura de quoi boire et de quoi manger. Et surtout ce n’est pas cher, seulement 5 € l’entrée. »