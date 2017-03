Mauvaise nouvelle pour la fin de la semaine de carnaval: la pluie et le vent vont rester sur la Belgique… (vidéo)

Les maxima varient entre 5º et 8º sur le relief, et entre 9º et 10º en plaine. Dans l’intérieur du pays, le vent sera d’abord assez fort de secteur ouest avec parfois des pointes à 70 km/h. En fin de journée, le vent deviendra modéré de sud-ouest. À la mer, le vent sera provisoirement fort voire très fort.

Jeudi soir, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies avant de laisser place à des nuages élevés dans la nuit. Les minima oscilleront entre -1º et +2º en Ardenne et jusqu’à +3º ou +4º en plaine, sous un vent modéré de sud-ouest revenant au secteur sud à sud-est.

Vendredi, la journée débutera dans l’ouest par un ciel couvert et des périodes de pluie. L’après-midi, le temps deviendra plus sec et quelques éclaircies pourront faire leur apparition, principalement dans l’extrême est. Les maxima oscilleront entre 8º et localement 13º.

Samedi matin, le temps sera nuageux mais encore sec dans un premier temps. Dans l’après-midi en revanche, le ciel se couvrira complètement depuis la frontière française et des périodes de pluie s’abattront sur le pays jusqu’à la nuit. Il fera assez doux pour la saison, avec des maxima oscillant entre 9º et localement 13º.

Dimanche, même schéma : temps sec avec éclaircies en matinée suivi d’une nébulosité abondante dans l’après-midi, sans exclure un coup de tonnerre.

De lundi à jeudi prochain, les précipitations devraient encore être bien présentes et les températures en légère hausse.