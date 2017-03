Estaimbourg: un événement où les enfants sont les rois (+vidéo)

Actif dans la location de structures gonflables depuis une petite dizaine d’années, la société Yakasauter a décidé de se lancer dans l’organisation d’événements. Lancé hier, le tout premier d’entre eux se passe au Domaine de Bourgogne à Estaimbourg. Et il a commencé très fort, la salle de sport étant déjà pleine à craquer...

Jusqu’à dimanche, la salle de sport du Domaine de Bourgogne accueille un événement privé baptisé « Just for Kids ».

C’est Yakasauter, une société créée il y a près de 9 ans et spécialisée dans la location de châteaux gonflables dans toute la Wallonie picarde et dans le Nord de la France, qui est à la tête de ce rendez-vous. « Après toutes ces années passées à louer et à aller porter nos structures gonflables un peu partout, nous avons eu l’idée de lancer une sorte d’événement itinérant, en collaboration avec les communes qui accepteront de nous recevoir », explique Michaël Dubois, l’un des quatre responsables de la société.

« Just for Kids », qui se tiendra à Estaimbourg jusque dimanche, est en quelque sorte leur baptême du feu. Et les initiateurs de ce projet pouvaient difficilement cacher leur satisfaction...

