Sambreville: un homme provoque un double incendie contre la même famille et s'enfuit avec son enfant

Belga

Un père de famille est recherché après avoir commis deux incendies à Sambreville et pris la fuite avec son enfant, indique RTL-TVi jeudi soir. Contacté par l’agence Belga, le commissaire divisionnaire de Sambreville, Daniel Goukens, a confirmé l’information et indiqué que l’enquête était en cours. Il n’a pas souhaité fournir plus de précisions.