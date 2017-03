Ciel couvert et faibles pluies vendredi

Le ciel sera couvert dans l’ouest du pays vendredi matin, avec des périodes de pluie, alors qu’ailleurs les précipitations seront plus faibles, essentiellement sous forme de bruine, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Le temps deviendra plus sec durant l’après-midi. Quelques éclaircies pourront faire leur apparition, principalement dans l’extrême est. De la bruine devrait cependant encore tomber sur la région côtière. Il soufflera un vent modéré de sud à sud-ouest. Les maxima atteindront entre 8 à 9 degrés en Ardenne et localement 13 degrés en basse et moyenne Belgique.

Pendant la nuit, le ciel se partagera d’abord entre nuages d’altitude et timides éclaircies, surtout dans l’est. « Les nuages moyens et bas envahiront ensuite rapidement le pays, et il faudra s’attendre en seconde partie de nuit à de la pluie ou de la bruine dans l’ouest et le long de la frontière française », souligne l’IRM. Il soufflera un vent généralement modéré de secteur sud, qui sera assez fort en Ardenne avec des pointes de 60 km/h. Les minima oscilleront entre 4 et 9 degrés.

La pluie continuera de tomber tout au long du week-end. Il fera assez doux pour la saison samedi, avec des maxima oscillant entre 9 et localement 13 degrés. Dimanche, une baisse des températures de 3 ou 4 degrés sera par contre enregistrée.