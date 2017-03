Euro d'athlétisme en salle: vainqueur des trois premières épreuves du pentathlon, Nafi Thiam est solide leader (direct)

Engagée sur le pentathlon de l’Euro d’athlétisme en salle, la championne olympique de l’heptathlon Nafissatou Thiam montre que son hiver « plus léger » en raison des récents efforts consentis pour les J.O. n’a pas forcément allégé sa motivation, ni sa condition. Dès la première épreuve du pentathlon, le 60 mètres haies, la jeune athlète belge de 22 ans a en effet battu son record personnel sur 60 mètres haies de 14 centièmes en signant un temps de 8 sec. 23.

Lors de la deuxième épreuve, sa discipline de prédilection, le saut en hauteur, Nafi Thiam a montré qu’elle était bien la meilleure de sa catégorie en réussissant 1m96 au deuxième essai, soit deux centimètres que son record de Belgique en salle. Elle a cependant manqué ses trois essais à 1m99, ensuite. Ce nouvel exploit permettait ainsi à la Namuroise de conserver largement la tête du classement général.

Et sur la troisième épreuve, elle ne baissait pas le rythme : au deuxième essai du lancer du poids, elle réussissait un lancer à 15m29, soit seulement six centimètres sous son record personnel. Cela lui suffisait toutefois pour remporter cette nouvelle épreuve, et prendre encore plus de 22 points d’avance sur ses adversaires. Après trois disciplines, Thiam s’offre même plus de 160 points d’avance sur son record personnel au pentathlon !

Le pentathlon se déroule en une journée, avec cinq épreuves au programme : le 60 mètres haies, le saut en hauteur, le lancer du poids, le saut en longueur et le 800 mètres, prévu vers 19h00, ce vendredi.