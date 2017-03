Le chômage poursuit sa baisse en Wallonie

Le taux de chômage au sud du pays s’établit à 14,4 %. Un demandeur d’emploi sur cinq a moins de 25 ans et un sur quatre est âgé de 50 ans ou plus. Trente-huit pour cent sont inoccupés depuis deux ans et plus.

Si la baisse est globale, par catégorie, les jeunes en stage d’insertion étaient plus nombreux le mois dernier (29.593, + 17,8 %) qu’à la même période en 2016.

Toutes les classes d’âge s’affichent à la baisse à un an d’écart, à l’exception des personnes âgées de 25 à moins de 30 ans, très légèrement en hausse (+ 0,1 %).

Par tranche d’âge, les diminutions les plus importantes concernent les publics inoccupés depuis au moins deux ans : – 7,1 % entre deux et cinq ans d’inoccupation et – 4,5 % à partir de cinq ans.