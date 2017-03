Des perquisitions menées aux Etats-Unis au siège de Caterpillar: le site de Genêve, dont dépend Gosselies, est visé

Les autorités judiciaires ont «exécuté un mandat de perquisition et de saisie» visant des documents et des «informations électroniques». «Caterpillar collabore avec la justice», est-il précisé.

Le groupe américain, géant des engins de terrassement et de génie civil, pense que le mandat est lié à une enquête visant la filiale suisse Caterpillar SARL (CSARL). Cette dernière, basée à Genève, est connue en Belgique pour être le donneur d’ordre de l’usine de Caterpillar Belgium située à Gosselies, embourbée ces dernières semaines dans un conflit social consécutif à l’annonce de sa fermeture prochaine.

La «Securities and Exchange Commission» américaine, une agence du gouvernement US chargée de la réglementation et du contrôle des marchés financiers, s’intéresse à la filiale suisse depuis début 2015, laisse entendre la multinationale. L’année précédente, le Sénat américain avait rédigé un rapport reprochant à Caterpillar (Caterpillar Inc.) d’utiliser son implantation suisse pour éluder l’impôt.