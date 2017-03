Warneton: la sortie n°7 de la RN58 est désormais fermée

Ces travaux avaient débuté le lundi 6 février. Comme nous l’avions indiqué, toutefois, cette première phase n’était qu’un début puisqu’il devait être question, par la suite, de la fermeture de la sortie de la RN58 en provenance de Comines. Les modalités pratiques et autres déviations mises en place devaient suivre, indiquait le communiqué de la police de Comines.

Et bien ça y est ! De nouvelles informations ont été publiées sur les sites de la police et de la ville de Comines et on y apprend que les travaux de réfection complète de la chaussée d’Ypres dans le tronçon compris entre le pont de la RN58 et le carrefour avec le chemin de l’Hirondelle ont démarré ce mardi 28 février...

