Bonne nouvelle pour les abonnés Proximus: les deux dernières journées du championnat de Belgique seront à suivre gratuitement

Comme la saison dernière, Proximus proposera ce samedi 4 mars (dès 19h40) et le dimanche 12 mars (dès 14h00) un multilive exceptionnel pour suivre les deux dernières journées de la phase classique du championnat de Belgique, les deux dernières avant les fameux playoffs.

Sur le canal 700 de la box Proximus, vous pourrez ainsi suivre les huit matches de chaque journée en simultané, avec Marc Delire en plateau et toute l’équipe de Proximus au bord des terrains. « En 25 ans de carrière, le Multi Live Proximus est l’émission la plus difficile, la plus dingue et la plus géniale à laquelle j’ai participé. Tout doit être simplement parfait pour la réussite d’un tel challenge : les moyens mis en œuvre, le personnel, le timing, le choix des images, la connaissance du foot », confie Marc Delire, maître de cérémonie de ces deux dernières journées qui s’annoncent explosives en vue des Playoffs 1.

Si vous souhaitez suivre chaque match individuellement, il vous fera par contre vous abonner à l’option « Football belge », disponible pour 9,95 €/mois.