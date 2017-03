«Vidéo de menace» enregistrée à Anvers-Central: la police diffuse un avis de recherche pour retrouver des témoins (photos+vidéo)

Rédaction en ligne

Suite à la publication sur internet d’une « vidéo de menace » montrant des images de la gare d’Anvers-Central, l’enquête pour identifier les auteurs de ce clip se poursuit, avec notamment la recherche de témoins qui étaient sur place au moment de l’enregistrement des images. Assez courte, la vidéo montre un homme qui se promène dans le quartier de la gare anversoise. Il tient un papier avec le logo de l’organisation terroriste EI et le message ’We are still here’ (Nous sommes toujours là, ndlr).