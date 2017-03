Voici le témoignage émouvant de Thierry De Coster, ami de Constantin Didisheim, décédé tragiquement jeudi dans les Alpes italiennes

Constantin Didisheim n’avait que 25 ans lorsqu’il a perdu la vie, ce jeudi 2 mars, dans les Alpes italiennes. Alors qu’il tentait de porter secours à deux amis emportés par une coulée de neige, il a été happé à son tour à Courmayeur, dans le nord-ouest de l’Italie.

Thierry De Coster, comédien belge, producteur et réalisateur, a côtoyé Constantin. « Pas depuis longtemps », précise-t-il, mais assez pour se rendre compte de son génie artistique.

À écouter le comédien, c’est un véritable coup de foudre professionnel qui a uni les deux compères. « Nous avions été présentés l’un à l’autre l’an passé. Je devais réaliser des petits films pour une association de malentendants. Constantin, lui, devait s’occuper de l’image », explique-t-il. « En fin de réunion, on a continué à discuter et on est rentré dans une démarche qui relevait plus de la philosophie, de la vie ».

> Retrouvez l’intégralité du témoignage de Thierry De Coster dans nos nouvelles éditions digitales.