Deux hommes privés de liberté pour une série de vols, en se faisant passer pour des policiers, à Namur et Charleroi

Deux hommes âgés d’une vingtaine d’années ont été interpellés et privés de liberté jeudi soir à Gerpinnes pour avoir commis plusieurs vols avec ruse en se faisant passer pour de faux policiers à Gerpinnes (Charleroi) et Fosses-la-ville (Namur), a indiqué le parquet de Namur.

Les deux suspects qui ont été pris en flagrant délit à Gerpinnes sont en aveux et prétextaient des infractions au code de la route pour arrêter les voitures et se faire remettre de l’argent. Lors de leur interpellation, ils flashaient les véhicules avant de les poursuivre. Une fois interpellé, il proposait aux victimes de payer l’amende à prix réduit, à condition de leur donner directement l’argent. Un scénario similaire avait été employé quelques heures auparavant à Fosses-la-ville (Namur). Les deux hommes ont été privés de liberté et déférés devant un juge d’instruction de Namur.