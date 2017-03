Mouscron: on a testé pour vous la pole dance

Rédaction en ligne

La Pôle Dance véhicule une image sulfureuse, cultivée au travers des films et autres boîtes de streep-tease. Mais depuis peu, la discipline se démocratise en tant que sport à part entière, avec la création d’écoles dédiées. Camille Matton, professeur aguerrie, tort le cou aux clichés. Elle nous a initiés… et on a souffert.