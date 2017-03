D3 amateurs: le RFC Tournai veut se rapprocher encore un peu plus du tour final à Solre (dimanche, 15 heures)

Le RFC Tournai s’est installé dans le Top 5 de la D3 amateurs et compte bien y rester, question de participer dans la foulée au tour final. Le déplacement à Solre permettra peut-être aux Tournaisiens de confirmer leur bonne saison. Cependant, l’entraîneur Thierry Pister compte ses hommes : les blessés et les absents sont nombreux.

Sanon, Vandennieuwenborg, De Coninck et Breleur sont blessés. Glebocki et Dauchy sont suspendus. Pio et Theunis sont absents... Bref, plus d’une demi-équipe, côté tournaisien.