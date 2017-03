Nouveau drame sur les pistes de ski: un Belge de 38 ans se tue à Val Thorens après une chute

L’homme qui était en vacances avec des amis, « est entré dans le snowpark (zone dédiée à la pratique et apprentissage du freestyle avec mise à disposition d’obstacles, ndlr) avec une mauvaise visibilité et le vent qui soufflait. Il a dû foncer sur un bourrelet de neige et la violence du choc lui a causé un traumatisme cervical, le coup du lapin », ont expliqué les secouristes.

Ses amis l’ont trouvé à terre et ont alerté les pisteurs qui ont tenté une réanimation avant qu’un médecin amené en hélicoptère par la CRS de Modane ne constate le décès. Une enquête est ouverte.