Un couple vendait du cannabis aux mineurs

Deux femmes, en couple, sont suspectées d’avoir vendu une quantité indéterminée de cannabis, en association, à des mineurs à Lessines. Les deux femmes risquent un an de prison devant le tribunal correctionnel de Tournai. Leur avocat a sollicité une peine de clémence.

« On vit ensemble et on profitait chacun des gains », lance la première prévenue, qui a l’allure masculine. Elle ne conteste pas avoir vendu de la drogue, notamment à des mineurs, « vu mon âge, c’est normal d’avoir des amis mineurs », lance la jeune femme âgée de 22 ans.

Les deux femmes ont été interpellées le 26 janvier 2015 après l’interpellation de quatre personnes, qui venaient de leur acheter de la drogue.

Chez elles, les policiers ont retrouvé de la drogue, une balance de précision, une effriteuse, des sachets de conditionnement, du cannabis et une somme de 150 euros. L’analyse de leurs téléphones portables a confirmé qu’elles vendaient bien de la drogue.

Pour la défense, il s’agit de vente à des connaissances, un cercle d’amis. Les deux femmes auraient arrêté de vendre de la drogue car elles souhaiteraient être mamans.

Me Quentin Dufrasnes a proposé des mesures probatoires pour ce couple « moderne » qui n’a jamais été inquiété avant par la Justice.

Présumées innocentes, elles seront jugées le 6 avril.