Gilbert Bodart aurait renoué avec ses vieux démons, sa femme témoigne: "Il n'a pas changé, il a fait de mon rêve un cauchemar!"

Gilbert Bodart serait-il retombé dans ses travers ? L’ancien gardien du Standard de Liège aurait grugé plusieurs clubs de foot de provincial, mais aussi des sponsors et des fournisseurs, notamment en région liégeoise. Sa femme en a gros sur le coeur et témoigne.

Gilbert Bodart aurait-il renoué avec ses vieux démons ? Plusieurs témoignages de première main récoltés font état de manques à gagner conséquents pour certains clubs, après le passage du gardien. Parce que dans le foot amateur le black est roi, et pour éviter à ces petits clubs un contrôle fiscal pas piqué des hannetons, nous conserverons leur anonymat.

Il empoche les bénéfices et laisse les factures au matricule

Ainsi, en 2016, Gilbert Bodart a organisé un événement pour le compte d’un club en région liégeoise. Pour recevoir ses invités dans les meilleures conditions, il a commandé de nombreuses marchandises, du catering, du matériel divers. À l’issue de la célébration, il a empoché les bénéfices, laissant les factures au matricule. Le montant est élevé, on parle de plusieurs milliers d’euros d’ardoise.

Un autre matricule, également en région liégeoise, a aussi été grugé. « À son arrivée, le deal était clair : il devait m’apporter 200.000 euros de sponsoring. En échange, il était payé. Mais je n’en ai jamais vu la couleur. Je m’en suis donc séparé et j’ai payé un préavis. »

Sa compagne témoigne

Nous avons également téléphoné à son ex-compagne, mère de son petit garçon de deux ans. Certaines sources nous rapportaient que la jeune femme, policière de son état, avait elle aussi perdu beaucoup d’argent dans l’aventure. Après plusieurs tentatives, nous avons finalement pu lui parler quelques minutes. Elle confirme que le couple, qui avait à l’époque fait plusieurs fois la Une de notre journal, est désormais en instance de séparation. La belle histoire entre l’ex-footballeur et sa policière est donc terminée…

Et c’est un euphémisme si on dit que la rupture entre ces deux personnes ne se passe pas bien. Les deux anciens amours sont visiblement à couteaux tirés. « Gilbert s’est servi de moi. Son addiction au jeu, ses fréquentations douteuses et ses prêts répétitifs d’argent ont fait de mon rêve un cauchemar. Mais outre l’argent, l’équilibre parental de notre petit garçon est le plus cher qu’il m’a pris. C’est ma famille qu’il a détruite », indique-t-elle, la gorge nouée. Puis, au fil de notre interview, l’ex-compagne du portier va se livrer timidement sur les raisons de la rupture.

