Liège a perdu l'une des personnes qui la représentait le mieux: Sébastien Clavier, le patron des Carrioles, s'est tué au ski ce vendredi à Val-Thorens

Le drame s’est produit en milieu d’après-midi, ce vendredi, dans la station de ski de Val-Thorens en France. Selon les informations dont on dispose actuellement, Sébastien Clavier, 38 ans, se trouvait alors sur le snow park du domaine skiable « avec une mauvaise visibilité et le vent qui soufflait », selon l’AFP. Il aurait alors perdu le contrôle de ses skis et aurait percuté de plein fouet une congère se trouvant en bordure du park. Le choc a été extrêmement violent et lui a causé un traumatisme cervical, autrement dit « le coup du lapin », selon les secouristes qui sont intervenus sur place.

Ses amis qui l’accompagnaient l’ont retrouvé au sol, inconscient, et ont alerté les pisteurs qui ont tenté une réanimation, avant l’arrivée d’un médecin amené en hélicoptère qui n’a pu que constater le décès.

« CBA » à la Cour des Carrioles avec Lucky De Bruyn, lors du lancement de la bière « Legia ». (TVA)

Sébastien Clavier, « CBA », était bien connu à Liège. D’abord parce qu’il avait lancé le concept « CBA Burger », dont l’établissement situé rue Surlet a longtemps régalé les amateurs de ce qui était bien plus que des simples hamburgers. Le commerce avait fermé ses portes il y a quelques années, mais « CBA » avait poursuivi en servant ses produits à divers événements comme le Village de Noël où il disposait de trois stands, places Cathédrale, Saint-Lambert et du Marché. Mais aussi sur le Village gaulois ou encore aux Ardentes.

La Cour des Carrioles est devenu le rendez-vous « d’après Batte ». (D.R.)

Il avait également repris les commandes, avec un associé, de la Cour des Carrioles, et de main de maître : l’endroit est devenu, en très peu de temps, le rendez-vous incontournable « d’après Batte », chaque dimanche. Puis, avec le succès grandissant, a ouvert les samedis, les vendredis… Un lieu joyeux, chaleureux, convivial, festif, tout à l’image du pétillant trentenaire qui va y laisser un énorme vide. Sa disparition est d’autant plus tragique que, ce samedi, il devait retrouver tous ses amis, tous ceux qui aiment les Carrioles, pour fêter les 4 années d’existence de la Cour…

Il est certain que sans CBA, la Cour des Carrioles n’aura plus la même saveur. La Cité ardente a perdu, ce vendredi, l’une des personnes qui la représentait le mieux.