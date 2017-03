Mouscron: une voiture tombe dans un trou à l'Avenue du Parc

Depuis quelques jours, l’Avenue du Parc est partiellement rouverte à la circulation. On peut y circuler, du carrefour de la Patte d’oie vers le rond-point situé plus bas. On y circule sur le côté gauche, en sens unique. Et sur le côté droit, il y a de grands trous. visiblement, un chauffeur a été plutôt maladroit ce samedi matin. vers 6 heures, il est en effet tombé avec son véhicule dans un trou des travaux.