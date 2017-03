De Ranke, dans le top-10 des micro-brasseries à suivre

Quelles sont les 10 micro-brasseries qui sortent du lot en Belgique ? Le Vif a sorti un classement avec l’aide d’un spécialiste de la chose brassicole. Et dans ce top-10, on trouve la brasserie De Ranke de Dottignies.

C’est un classement sorti par « Le Vif » cette semaine. Ils ont effectué un classement des micro-brasseries. Pour se faire, ils ont demandé à un spécialiste de la chose brassicole, Christophe Gillard, son avis par rapport à ses micro-brasseries. On indique que le spécialiste est connu pour « son impartialité de ses jugements. » Il a évoqué les 10 micro-brasseries les plus significatives du moment.

« Bouleversé le paysage »

Et dans ce classement des 10 micro-brasseries, on trouve la brasserie De Ranke, située à Dottignies. De Ranke est évoquée en 8ème position. Il indique à propos de la brasserie dottignienne que « Guido Devos et Nino Bacelle ont bouleversé le paysage brassicole belge en renouant avec l’amertume. Un coup de force unique qui a connu la fortune que l’on sait », détaille le magazine.

