Fabian Le Castel dans les 4 sans voix à Mouscron

Les « 4 sans voix » seront sur la scène du Marius Staquet le mois prochain. Les « 4 sans voix », c’est un quatuor qui décape. Il est composé de Fabian Le Castel, notre imitateur mouscronnois, ainsi que le Français Laurent Chandemerle, le Suisse Yann Lambiel et le Canadien Steeve Diamond. Cela fait plusieurs années que le quatuor s’est formé. « Nous personnalisons les représentations en fonction des pays », souligne Fabian Le Castel, le régional de l’étape. Charles Michel et Maggie De Block seront de la partie, par exemple, tout comme un Johnny Hallyday de Belgique, un de France et un autre de Suisse, et même la version québécoise.

Spectacle monté via Skype

Les quatre artistes, qui s’éclatent ensemble, ont commencé par des répétitions via Skype. Ils pouvaient se voir en direct sur Internet afin de monter le spectacle, en tout cas, quand la technologie voulait bien fonctionner. « Nous avons monté un spectacle de 2 heures via Skype. Nous nous sommes vus la première fois la veille de la première représentation. »

Le quatuor international a déjà joué entre 40 et 50 dates. « Nous apprenons beaucoup des autres », commente Yann Lambiel. Si les quatre artistes imitent parfois les mêmes personnes, ils ont leur façon de les imiter. « Nous allons chercher les voix à des endroits différents. Nous avons travaillé pour tous avoir la même voix pour un personnage. L’objectif est d’avoir la même voix. Nous voulons que tout le monde soit sur le même pied d’égalité et personne n’est mis en avant », intervient Laurent Chandemerle.

