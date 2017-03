Au Petit Château à Mouscron: du bonheur pour le palais

Notre rubrique le « resto du samedi » s’arrête cette semaine le long de la RN 58 (route Express) et plus précisément au Petit Château, dont le parking est accessible depuis la rue du Chêne du Bus.

Le restaurant fêtera cette année ses 40 ans d’existence. « Il existe depuis 1977 », commence par expliquer Chantal Mudlaff, la patronne. « Je travaille avec Fabrice, mon fils, Isabelle, ma collaboratrice et le chef de cuisine, Bertrand. L’équipe est complétée par plusieurs autres personnes, très courageuses », détaille la patronne des lieux. Avant le restaurant, le lieu était un café.

Cette dernière n’avait pourtant pas suivi le chemin de la restauration au départ. « J’étais secrétaire auparavant. J’ai décidé de changer d’orientation. J’ai ouvert un restaurant notamment car j’apprécie le contact avec la clientèle. J’aime aussi le changement des menus selon les saisons. La cuisine a beaucoup évolué, avec les vins également. Je m’intéresse d’ailleurs à l’œnologie. »

Restaurant Au Petit Château, 243 boulevard des Alliés à 7700 Mouscron. 056/33.22.07.

Site Internet : www.aupetitchateau.be ou sur www.facebook.com/aupetitchateau. Le restaurant est ouvert les lundi, mardi et dimanche midis, les jeudi, vendredi et samedi midis et soirs. Il est fermé les lundi, mardi et dimanche soirs ainsi que le mercredi.

L’article complet est à lire dans Nord Eclair Mouscron de ce samedi 4 mars ou dans notre édition digitale dès maintenant :