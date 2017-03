Hommage au réfugié retrouvé mort dans son cachot au centre fermé de Vottem

Plus de cent personnes s’étaient donné rendez-vous devant le centre fermé de Vottem samedi vers 16h. Il s’agissait de rendre un dernier hommage au réfugié d’Azerbaidjan retrouvé mort en cellule d’isolement jeudi au centre fermé et témoigner son émotion, sa révolte et sa colère contre la politique d’isolement des réfractaires du gouvernement. «Ce détenu était blessé et en détresse», souligne France Arets, porte-parole du CRACPE, «il aurait dû être hospitalisé». «Il s’agit du quatrième décès à Vottem en dix ans», indique-t-elle.

Le réfugié azerbaïdjanais avait été retrouvé mort jeudi dans un cachot du centre fermé de Vottem en région liégeoise. Le parquet avait dépêché un médecin légiste sur place qui avait conclu à une mort naturelle.

Selon le CRACPE, le collectif de résistance aux centres pour étrangers, l’homme avait été transféré du centre 127 bis au centre de Vottem le mardi. Le lendemain de son arrivée, ne supportant pas sa détention, il s’était mutilé. Alors qu’il était blessé, la réponse à cette situation de détresse avait été de le mettre en isolement.

C’est dans un cachot qu’il a été découvert mort, regrette France Arets qui dénonce un traitement inhumain: «La volonté du gouvernement est de casser la résistance des réfractaires qui se retrouvent en isolement 24 heures sur 24 dans des cellules aux blocs de béton froids alors qu’ils devraient bénéficier d’une hospitalisation et d’un suivi psychologique. On constate aussi un durcissement de la politique d’asile. Toujours plus de personnes se retrouvent en centre fermé et mille personnes en plus par an devront être expulsées», conclut la porte-parole.

Parallèlement à cette manifestation liégeoise, un rassemblement similaire se déroulait à Bruxelles, place de la Monnaie. Enfin, pour rappel, la manifestation annuelle déplorant le 18ème anniversaire du centre fermé de Vottem aura lieu à la Citadelle de Liège le 26 mars.