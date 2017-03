Un couple meurt par intoxication au CO à Chiny

Samedi après-midi, un couple a été retrouvé mort à son domicile de Prouvy (Chiny). Les victimes ont succombé des suites d’une intoxication au CO provoquée par une chaudière défectueuse, indique le parquet du Luxembourg.

Selon nos informations, les victimes sont Jacques Gardien et son épouse, nés en 1957 et 1959. Leur corps sans vie ont été découverts samedi en début d’après-midi par leur fille. Également intoxiquée, cette dernière a été emmenée à l’hôpital par les pompiers de Florenville. Le parquet n’est pas descendu sur place. « Les circonstances sont claires », indique le magistrat de garde, qui confirme la piste accidentelle. « Le CO provenait d’une chaudière défectueuse. »