Pro League: Mouscron garde espoir grâce à sa victoire face au Standard, Charleroi s'est fait très peur, Anderlecht et Bruges défaits!

Suspense fou lors de cette avant-dernière journée de phase classique. Charleroi est parvenu à garder sa place dans le Top 6 grâce à une égalisation dans le temps additionnel face à Courtrai (1-1). Mouscron garde un faible espoir de se maintenir en D1A en battant le Standard (1-0), décidément au plus mal. Anderlecht a perdu à Malines (3-2) et a loupé l’opportunité de prendre la tête du championnat, le Club de Bruges étant battu à Genk (2-1). Ostende est la seule équipe qui a assuré son ticket pour les PO1 grâce à son nul blanc contre Lokeren (0-0).

Charleroi a finalement arraché le match nul contre Courtrai (1-1), samedi lors de la 29e et avant-dernière journée de Jupiler Pro League. Grâce à ce point, le Sporting carolo, 6e et toujours virtuellement qualifié pour les Playoffs 1, a son sort entre ses mains avant la dernière journée.

Après une première mi-temps à l’avantage de Charleroi, c’est Courtrai qui a ouvert le score sur un magnifique tir de l’extérieur du pied droit d’Idriss Saadi (0-1, 57e). Felice Mazzu a ensuite injecté, avec Tainmont, Bedia et Benavente, trois joueurs à vocation offensive. Comme souvent cette saison, les Carolos y ont cru jusqu’à la dernière seconde. Damien Dessoleil a finalement permis à son équipe de prendre un point très important dans la course aux PO1 (1-1, 90e+5).

Malines, également à la lutte pour les PO1, a pris trois points cruciaux lors de la visite d’Anderlecht (3-2), mettant fin à treize matchs sans défaite pour le RSCA. Au repos, l’équipe de Yannick Ferrera menait déjà 2-0 grâce à Seth de Witte (1-0 s.p., 27e) et Jordi Vanlerberghe (2-0, 30e). Anderlecht est ensuite revenu au score via Lukasz Teodorczyk (2-1, 54e) et Bram Nuytinck (2-2, 71e) mais le Kavé a enlevé les trois points grâce à un bel envoi de Tim Matthys (3-2, 85e).

Dans le même temps, Ostende a assuré sa place dans le top 6 grâce à un match nul et vierge contre Lokeren (0-0). Genk, 8e, s’est également donné le droit de rêver jusqu’à la dernière journée à la suite de son succès contre le Club Bruges 2-1. Mbwana Samata a inscrit un doublé pour Genk (5e et 42e) alors que José Izquierdo a sauvé l’honneur pour les Gazelles (43e).

La Gantoise jouera également son avenir en PO1 la semaine prochaine. Les Gantois se sont fait peur à Waasland-Beveren (2-3). Un doublé de Jérémy Perbet (42e et 57e) a répondu à celui d’Olivier Myny (28e et 45e). Yuya Kubo a donné la victoire aux siens à la 73e. À noter, la victoire de Saint-Trond face à Eupen (2-1).

> Au classement, le Club Bruges et Anderlecht sont encore au coude à coude en tête (58 pts) alors que tout reste ouvert pour les deux dernières places en PO1. En effet, Malines (48), Charleroi (48), La Gantoise (47) et Genk (45) sont encore quatre protagonistes pour deux strapontins. La Gantoise accueillera Malines, Charleroi ira à Lokeren et Genk à Westerlo.

Mouscron garde un petit espoir

Mouscron a pris la mesure du Standard (1-0). Longtemps virtuellement relégués, les Hurlus peuvent encore se maintenir en D1A car, dans le même temps, Westerlo a finalement été accroché sur la pelouse de Zulte Waregem (2-2).

Avec quatre points de retard sur Westerlo au matin de cette avant-dernière journée, le Royal Excel Mouscron n’avait plus son sort entre ses mains. Face au Standard, déjà éliminé de la course aux PO1, le club hurlu a fait sa part du travail. En effet, l’équipe de Mircea Rednic s’est imposée sur le plus petit des écarts grâce à un but de Simon Diedhiou (1-0, 38e), prêté par La Gantoise.

Dans le même temps, Westerlo a bien failli réaliser l’exploit de s’imposer au Stade Arc-en-ciel de Zulte Waregem. Mis sur de bons rails grâce à un but précoce de Benjamin De Ceulaer (0-1, 12e), Westerlo a ensuite été rejoint suite à un but d’Alessandro Cordaro (1-1, 44e). Au retour des vestiaires, Silvère Ganvoula a remis les Campinois aux commandes (1-2, 52e). Alors que l’équipe de Francky Dury était toujours dans la partie, Cordaro a été exclu pour une faute jugée dangereuse par l’arbitre de la rencontre (69e). On se dirigeait tout droit vers une victoire campinoise, qui scellait le sort de l’Excel en D1A, quand Sander Coopman a finalement égalisé suite à un cafouillage dans la surface (2-2, 90e+2).

Si Mouscron (21 pts) s’impose la semaine prochaine à Courtrai et que Westerlo (23 pts) ne gagne pas contre Genk, les Hennuyers seront sauvés.

