Ath: les voleurs disent s'être perdus à cause de leur GPS

Rédaction en ligne

Deux Montois ont comparu, jeudi, devant le tribunal correctionnel de Tournai car ils sont soupçonnés, avec un troisième individu qui faisait défaut, d’avoir commis un vol avec effraction et plusieurs tentatives de vol à Ath, les 17 avril et 22 juillet 2015. Ils nient les faits arguant qu’ils étaient perdus et qu’ils cherchaient leur chemin.