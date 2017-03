Mouscron: il avait caché du cannabis dans son slip

Une peine d’un an de prison avec sursis de trois ans a été prononcée, mardi par le tribunal correctionnel de Tournai, contre Anis I. un jeune Français arrêté en possession de marijuana et de résine de cannabis, le 5 janvier dernier à Mouscron.

Le jeune homme, âgé de 20 ans, se rendait à Gand pour rendre visite aux prostituées lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de routine. Les policiers ont retrouvé un pain de 90 grammes de résine de cannabis caché dans son slip.

Déjà condamné trois fois par le tribunal correctionnel de Lille pour infraction à la loi française sur les stupéfiants, le jeune homme avait raconté au tribunal qu’il consommait cent grammes de cannabis par jour et qu’il avait acheté la drogue à Roubaix. « Je n’ai pas eu le temps de la déposer chez moi et je me suis fait contrôler à Mouscron alors qu’on devait, avec deux amis, faire les vitrines à Gand », avait raconté le prévenu.

40 jours en prison

Le 5 janvier dernier, vers 3h20, le jeune homme a donc été interpellé en possession de onze grammes de marijuana et de 90 grammes de résine de cannabis cachés dans son slip.

Il a été placé en détention préventive dans la foulée et a déclaré que les quarante jours passés dans une prison belge « ont servi à quelque chose ». Il a retrouvé la liberté mais il devra se tenir à carreau durant un délai d’épreuve de trois ans.