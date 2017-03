Présidentielle française: moins de 3 Français sur 10 pour un maintien de candidature de Fillon

Et les Français de manière globale indiquent désormais qu’ils considèrent qu’Alain Juppé (64 %) est celui qui a le plus les « qualités pour représenter la droite et le centre » dans la course à la présidence de l’Hexagone, devant François Baroin (34 %) et Xavier Bertrand (30 %), et enfin François Fillon (29 %).

Le quotidien français a par ailleurs rencontré l’épouse de ce dernier samedi, une figure centrale dans le déclin du candidat dans les sondages puisque les rumeurs d’emploi fictif la concernant sont à la base de l’actuel « scandale ». Penelope Fillon, qui est de nationalité britannique, y défend son travail ainsi que la volonté de son époux de poursuivre malgré les appels de plus en plus nombreux d’un retrait en faveur d’un candidat plus à même de contrer la popularité de la candidate de l’extrême droite Marine Le Pen.

Penelope Fillon a indiqué aux journalistes qu’elle a effectué « des tâches très variées » comme assistante parlementaire de son mari puis de son suppléant à l’Assemblée nationale Marc Joulaud. « Je traitais le courrier en lien avec la secrétaire. Je préparais pour mon mari des notes et des fiches sur les manifestations locales de la circonscription, afin qu’il puisse avec mes mémos faire ses allocutions. Je lui faisais aussi une sorte de revue de presse locale. Je le représentais à des manifestations. Je relisais ses discours », détaille-t-elle.

A la question de savoir pourquoi elle affirmait alors dans ses rares prises de parole qu’elle ne s’occupait pas de politique, l’épouse née Clarke répond : « Je ne considérais pas que je faisais de la politique. Je travaillais pour mon mari et pour les Sarthois. (…) Mon rôle était de l’aider dans sa relation d’élu avec les gens. Seulement cette partie-là de la politique ».

Celle qui dit avoir fourni aux enquêteurs des preuves de la réalité de ses activités, a choisi de sortir de son silence pour dire « je suis là ; j’ai toujours été là ; je serai toujours là. Je suis avec François depuis trente-six ans et je serai encore là tout le temps qu’il nous reste à vivre », précise-t-elle. Elle soutient d’ailleurs l’avoir encouragé à ne pas abandonner sa candidature : « Il n’y a que lui qui peut être président. Etre capable d’endurer ça, c’est une preuve de courage remarquable. C’est le seul candidat qui ait l’expérience, la vision, le projet et la détermination nécessaire pour diriger la France ».