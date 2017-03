Wallonie picarde: les pneus acceptés dans les recyparcs

D’abord, l’intercommunale accepte gratuitement les pneus usagers des particuliers dans ses recyparcs. En 2015, 322 tonnes de pneus ont ainsi été collectés.

Ensuite, elle organise également, depuis cinq ans, une collecte de pneus de silos agricoles à l’intention des agriculteurs de Wallonie picarde et du Sud-Hainaut. Ipalle intervient financièrement dans le cadre de cette collecte à concurrence de 0,20 euro/pneu tandis que l’ASBL Recytyre, l’obligataire de reprise des pneumatiques, intervient à hauteur de 0,40 €/pneu. Ces contributions permettent de limiter le coût réclamé aux agriculteurs à 0,69 euro par pneu. En 2016, cette opération s’est déroulée aux mois de novembre et de décembre et a permis de collecter 30.375 pneus, issus de 127 exploitations agricoles. Depuis le lancement de cette collecte, pas moins de 277.968 pneus ont ainsi été repris par l’intercommunale.

La collecte des pneus permet leur recyclage par transformation en granulats (servant aux revêtements d’espaces de sport) ou leur valorisation en cimenterie. Certains pneus usés sont rechapés pour être remis sur le marché et réutilisés.

La valorisation qui est faite des pneus usés démontre l’importance, pour l’environnement, de les déposer dans les lieux de dépôts adéquats.