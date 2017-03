Missitems fête ses 10 ans avec les Miss (photos)

Il y a déjà 10 ans que le Brugeois Filip Vanden Berghe a créé le site www.missitems.be qui suit quotidiennement l’actualité des concours de Miss, Mister et modèles dans notre pays ainsi que les grandes élections internationales. Ses articles, reportages photos et vidéos sont fort appréciés en Flandre et en Wallonie où le site a reçu la visite de plusieurs centaines de milliers de visiteurs.

« Je suis fier du support médiatique gigantesque que nous avons donné aux organisateurs et candidats entre 2007 et 2017 », explique Filip Vanden Berghe, le créateur du site. « Je tiens à rendre hommage à ma petite équipe de cinq photographes et un cameraman pour leur dévouement et enthousiasme énormes. En plus, nous sommes tous des bénévoles. Quand je regarde les réalisations des 10 ans, je conclus que c’est un parcours exceptionnel, en traversant le pays entier », ajoute-t-il.

Ce samedi, Missitems a annoncé, en présence de Romanie Schotte, Miss Belgique 2017, et de Lenty Frans, Miss Belgique 2016, la grande fête qu’il organisera le 30 avril prochain, à l’occasion du dixième anniversaire. Pour cet événement qui se tiendra au centre de congrès et d’événements Oud Sint-Jan au cœur de Bruges, plusieurs surprises sont d’ores et déjà annoncées dont les temps forts des 10 ans passés en revue avec des images et des interviews mais aussi un défilé avec des créations des stylistes Roman Vandycke (Namur), Loïc Glückman (Verviers) et Matthias Neukens (Mons), sans oublier la présence de nombreuses Miss belges et étrangères. Événement à suivre donc…