Tournai: une rubrique dédiée aux travaux sur le site de la Ville

Tournai et son entité connaissent actuellement d’importants travaux. D’autres sont prochainement programmés. Afin de communiquer au mieux sur ces différents travaux, la Ville de Tournai a créé sur son site tournai.be une rubrique ‘travaux’ qui reprend tous les chantiers en cours et à venir avec les dates d’exécution ou encore le prix de ces réalisations.

Grâce à ce nouvel outil, la Ville espère que les usagers pourront prendre leurs dispositions plus facilement. La Ville de Tournai a estimé que cette rubrique était indispensable. Pour connaître les informations relatives à ces travaux sur les voiries de l’entité, il suffit simplement de cliquer sur l’onglet « Infos travaux», situé en haut à gauche sur la page d’accueil du site. Cette rubrique importante sera complétée et tenue à jour afin de permettre aux usagers de circuler le plus sereinement possible à Tournai et dans les villages. Dans la liste, on retrouve notamment les travaux qui débuteront ce lundi du côté de la place Verte jusqu’au 1 er août 2018.

Voici ce qu’on trouve sur le site www .tournai.be/infos-travaux :

« D’importants travaux sont programmés pour rendre une nouvelle jeunesse à la place Verte qui en a bien besoin. Ces travaux viseront notamment à refaire les trottoirs et la voirie pour assurer une meilleure circulation des véhicules, mais aussi des usagers légers.

Dès le lundi 6 mars, les impétrants (Ores, SWDE…) entreront en action, ce qui pourrait entraîner des problèmes occasionnels de circulation. Le chantier de réfection des trottoirs et des voiries de la place Verte débutera le 1 er août 2017. L’égouttage sera également refait.

Ce chantier inclura aussi la réfection de la rue du Rempart et de la rue de l’Epinette, pour les parties proches de la place Verte.

Coût de ces travaux : 1.694.572,45€ TVAC, 50% en fonds propres et 50% subsidiés par la Wallonie ; 359.535,44€ HTVA financés par la SPGE (égouttage) ».