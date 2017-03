Mouscron-Dottignies: le tunnel de la route express sous eau

Dimanche midi, quelques fortes pluies se sont déversées en région mouscronnoise. Elles n’ont pas seulement surpris les joggeurs du dimanche mais ont inondé un tunnel de la route expresse (RN48) qui relie Dottignies à Mouscron et qui passe sous l’autoroute E17, à la sortie de Dottignies.

Il s’agit d’un problème récurrent que connaissent bien les pompiers dès qu’une forte pluie s’abat.

Munis de pompes et après avoir ouvert les grilles d’égouttage afin de favoriser l’écoulement, les services de secours ont aussi sécurisé les lieux en ralentissant les véhicules et en imposant une limitation de la circulation à une seule et unique bande.

Même s’il a fallu du temps avant que la situation ne se normalise, cet incident n’a pas eu de conséquences fâcheuses, la circulation étant calme le dimanche à cet endroit.