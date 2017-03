A Guignies, leur tiny house: une maison cosy de 17m2

Le « mouvement tiny » gagne chaque année davantage de terrain : ils sont de plus en plus nombreux à revendre leur grande maison en briques pour ces petits modèles en bois qui ont l’avantage surtout d’être mobiles « et d’offrir tout le confort d’une maison traditionnelle », insiste Christophe Boxus. Ce menuisier de Guignies (Brunehaut) est effectivement le premier dans la région à se lancer dans la fabrication de tiny house… Une idée que lui a soufflée sa sœur, Céline. « Je voulais qu’il en crée une pour offrir une jolie extension à ma maison », précise la jeune femme. « Il ne connaissait pas le mouvement tiny et l’a découvert de cette façon ». Séduit, Christophe non seulement accepte de construire de A à Z sa première tiny house, mais il propose également à sa sœur de les vendre. « Je trouve cela génial », admet le menuisier, fier de sa première création, réalisée en deux mois. « J’ai dormi une nuit dedans et je me suis senti aussi bien que dans mon lit ».

Chaque espace est exploité

C’est que la tiny house n’est pas une caravane ou une roulotte : « C’est une véritable maison mais qui ne nécessite pas de permis d’urbanisme puisqu’elle mesure une superficie de moins de 20 mètres carrés », confirme Céline. Ce qui n’empêche pas la maisonnette construite par les Boxus d’être dotée de tout le confort moderne : une installation électrique, une salle de bain « avec une douche qui n’est pas miniature », insiste Christophe. Un mini-local technique assure le transport de l’eau chaude et de la réserve d’eau potable. La cuisine compte une gazinière à quatre becs et un frigo… sans oublier, bien sûr, un coin salon pour la détente et une table escamotable. Deux mezzanines offrent, enfin, un coin rangement et une chambre confortable, le tout équipé de châssis double vitrage. « En fait, chaque espace est exploité », avoue Christophe Boxus, qui a choisi un bardage en cèdre pour l’extérieur et une isolation en laine de coton. « C’est efficace et écologique », ajoute ce pionnier qui s’est sincèrement amusé dans cette expérience. Il espère, désormais, en parallèle avec ses activités plus traditionnelles, pouvoir fabriquer des tiny houses en fonction des envies et besoins de ses futurs clients et leur promet une conception « sur-mesure ».

